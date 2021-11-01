Постановщик шоу «Ледниковый период» Ставиский рассказал, как проходят тренировки звезд

Хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о том, как выстраиваются тренировки звезд перед съемками шоу.

«Бывают случаи, что звезда уезжает на съемки — это сложная ситуация, приходится быстро что-то ставить. Тогда участники это учат, уезжают и приезжают буквально за день до съемок, проводят целый день на льду. Два часа отдыхают, кушают, потом еще два часа работают, потом еще несколько часов. Сложный режим у них.

Например, у нас каталась в прошлом сезоне Ольга Бузова с Дмитрием Соловьевым, а сейчас есть пара Ксения Бородина с Димой Соловьевым — они могут провести на льду чуть ли не целый день. Почему так много? У нас есть участники, которые, возможно, более приспособлены к спорту, координационно лучше подготовлены. А есть люди, которым нужно тупо наматывать километры, чтобы отточить то или иное движение. Все зависит от человека и от его способностей", — сказал Ставиский в интервью «Газете.Ru».

По итогу пятого этапа шоу «Ледниковый период» Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев занимают последнее место в турнирной таблице. Возглавляют список Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев.