Олимпийская чемпионка из Канады назвала программы Косторной совсем пустыми

Олимпийская чемпионка и телекомментатор Меган Дюамель в интервью «СЭ» высказала мнение, что Алена Косторная должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты.

— Вам не кажется, что Косторная растеряла симпатии судей? За год ее забыли, и теперь оценка за компоненты снизилась.

— Репутация важна для компонентов, разумеется. Мне нравится Алена, два года назад она была моим фаворитом среди девушек. Но если вы внимательно посмотрите на ее выступления в Канаде, то станет видно, что ее программы совсем пустые. У нее нет таких связок, хореографии, как у Камилы, Елизаветы, японок. Она должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты. Заполнять пространство между прыжками, находить больше связи с музыкой. Этого сейчас нет. Может быть, ее фанаты меня невзлюбят за это, но вы спросили мое мнение.

«Не надо менять правила из-за Валиевой. Сейчас с ней может бороться только Трусова, остальным надо догонять». Мнение из Канады