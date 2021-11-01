Американский журналист: «Считаю, что на Олимпиаде будут только две фигуристки Тутберидзе»

Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о том, кто из российских фигуристок примет участие в Олимпиаде-2022.

«Я склоняюсь к тому, что на Олимпиаде будут только две фигуристки Тутберидзе. Несмотря на то что они хотят взять все медали на Играх, мне кажется, что туда поедет Елизавета Туктамышева. Кажется, что в последние три-четыре недели она начала верить, что поедет на Олимпиаду. Эта уверенность бросается в глаза. Туктамышева видится мне даже не третьим, а вторым номером команды.

Александра Трусова с травмой ноги — большой знак вопроса. Музыка Камилы Валиевой в короткой не так хороша, как в прошлом году, но мне понравилось то, что она делает. Ее произвольная была впечатляющей. Было видно, как Этери улыбается под маской", — сказал Лиз в интервью YouTube-каналу «TheSkatingLesson».

Этап серии «Грин-при» в Канаде выиграла Камила Валиева. 15-летняя спортсменка показала лучший результат в произвольной программе (180,89 балла), установив новый мировой рекорд по сумме программ — 265,08 балла.

Елизавета Туктамышева стала серебряной призеркой турнира (232,88 балла). Алена Косторная заняла третье место, набрав по сумме выступлений 214,54 балла.