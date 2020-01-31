Попова — о пропуске следующего сезона: «В январе говорить что-либо бесполезно»
10:18
Чемпионка Универсиады 2019 года в Красноярске Бетина Попова рассказала о состоянии своего партнера Сергея Мозгова. Ранее сообщалось, что спортсмены, выступающие в танцах на льду, могут пропустить сезон-2020/21 из-за травмы партнера.
— Не переживайте операций никаких не будет и не планировалось. А в январе говорить что-либо о следующем сезоне бесполезно, — написала Попова в своем Instagram.
Пара пропустила чемпионат России в Красноярске.
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