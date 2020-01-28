Попова и Мозгов могут пропустить следующий сезон

Чемпионы Универсиады 2019 года в Красноярске российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, могут пропустить сезон-2020/21 из-за травмы партнера.

— Сергей болеет, они не тренируются, выпали очень сильно, не знаю, будут они готовиться к следующему сезону, пока вопрос очень открытый, — сказала тренер спортсменов Анжелика Крылова в интервью ТАСС. — Вроде в следующем месяце он будет оперироваться за границей. Очень жалко, что они выбыли, потому что все было: и программы, и все остальное. То, что зависело от меня, я делала, но такая ситуация сложилась, что по здоровью они не могут выступать, и не могу сказать всей перспективы на следующий сезон, ничего еще не известно.