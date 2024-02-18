Магнитогорск может принять этап «Гран-при» по фигурному катанию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопрос о проведении в Магнитогорске этапов «Гран-при» по фигурному катанию.

— Болельщики обсуждают возможность проведения в Магнитогорске одного из этапов «Гран-при» по фигурному катанию. Насколько эти предположения имеют основание?

— Мы с Федерацией фигурного катания это действительно обсуждали. Очень надеюсь на это. Мне кажется, что магнитогорцы открыли для себя фигурное катание. Мы проводили в Челябинске два чемпионата и прокаты перед Олимпиадой. Не было сомнений, что и Спартакиаду проведем на достойном уровне. Здорово, что турнир прошел именно в Магнитогорске. Магнитогорцы доказали, что любят, знают и понимают фигурное катание. Я пообщался со спортсменами. Они выражают слова благодарности за гостеприимство. Надеюсь, что у нас это случится.