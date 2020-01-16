Победительница чемпионата Европы по фигурному катанию получит 21 тысячу долларов

Победители чемпионата Европы по фигурному катанию в одиночном катании получат 21 тысячу долларов, cообщается на официальном сайте ISU. Серебряные призеры турнира — 16 тысяч долларов, бронзовые призеры — 11 тысяч.

Спортивные пары и танцоры за победу на чемпионате Европы получат на двоих 30 тысяч долларов, за второе место — 20 тысяч, за третье место — 11 тысяч.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце. Состав сборной России на турнир выглядит следующим образом:

женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова

мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин

спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро