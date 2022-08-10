Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Татьяны Тарасовой в свою академию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что будет рад видеть заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в своей академии «Ангелы Плющенко» ежедневно.

«Я уже неоднократно ее приглашал. Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие, правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», — приводит слова Плющенко ТАСС.

6 августа Плющенко в своих социальных сетях выложил фотографию с Тарасовой и фигуристами своей академии.

В июле заслуженный тренер СССР посетила тренировки группы Этери Тутберидзе, там она сообщила, что также хочет побывать в академии Плющенко.