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Сегодня, 11:52

Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Татьяны Тарасовой в свою академию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что будет рад видеть заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в своей академии «Ангелы Плющенко» ежедневно.

«Я уже неоднократно ее приглашал. Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие, правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», — приводит слова Плющенко ТАСС.

6 августа Плющенко в своих социальных сетях выложил фотографию с Тарасовой и фигуристами своей академии.

В июле заслуженный тренер СССР посетила тренировки группы Этери Тутберидзе, там она сообщила, что также хочет побывать в академии Плющенко.

Источник: https://tass.ru/sport/15437881
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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