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Сегодня, 13:39

Тарасова поделилась впечатлениями от посещения тренировки группы Тутберидзе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о посещении тренировки группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

«Я была у Тутберидзе, получила большое удовольствие от тренировки. Больше всего на свете люблю этот процесс тренировочный, когда вижу, как детки работают с заданиями. Большая благодарность всем тренерам, педагогам и в первую очередь Этери Георгиевне за то, что у меня был такой интересный день. Конечно, я скоро собираюсь посетить и другие группы. На этой неделе собираюсь к группе Виктории Волчковой, потом к Плющенко», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Тутберидзе за свою тренерскую карьеру подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку Игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-rasskazala-o-poseshchenii-trenirovki-gruppy-eteri-tutberidze-v-novogorske-1319941/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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