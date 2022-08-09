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Сегодня, 23:22

Семененко рассказал о преимуществах для фигуристов в выступлениях в ледовых шоу

Руслан Минаев
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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, какой опыт ему дали ледовые шоу. Спортсмен готовится к новому сезону.

— Какой опыт вам дали ледовые шоу, в которых успели покататься?

— Для меня это было в новинку, я впервые выступал на шоу. Всегда хотелось почувствовать эту атмосферу. Рад, что смог принять участие. Очень нравится выступать на публике, чувствовать поддержку болельщиков. Плюс новые идеи, больше акцент на хореографию и, конечно, накатывание программ.

— Тяжело ли восстанавливать прыжки после отдыха?

— Всегда нелегко. Сейчас нахожусь на сборах в Куршевеле. Работа кипит.

— Три важных вопроса от поклонников: как здоровье, как учеба и как отметили день рождения?

— Спасибо, сейчас все путем. День рождения отметил в кругу близких людей, — цитирует Семененко РИА «Новости Спорт».

Семененко является победителем мирового командного чемпионата, победителем финала Кубка России, а также чемпионом России среди юниоров.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220809/semenenko-1808343366.html
Фигурное катание
Евгений Семененко
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