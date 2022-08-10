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Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за намерения выступить в Сочи

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград за намерение выступить в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей», — приводит слова президента Литвы ТАСС.

Также Науседа отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства.

8 августа МИД Литвы заявил, что поддержит лишение фигуристов литовских государственных наград.

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Источник: https://tass.ru/sport/15438031
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