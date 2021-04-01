Плющенко высказался о выступлении Трусовой на ЧМ в Стокгольме
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу выступления своей подопечной Александры Трусовой на ЧМ в Стокгольме.
«Ее целеустремленность, ее желание что что-то нужно сделать именно на этой тренировке, что нельзя перенести работу на следующую — я был таким же в юности. У меня зашкаливал максимализм. Думал, что должен сделать максимум, убиться, разбиться... Меня в свое время Мишин сдерживал», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».
Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1333939_Jevgenij_Plushhenko_Jesli_by_Trusova_sdelala_jeshhe_odin_chetvernoj_ona_by_vyigrala_chempionat_mira
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