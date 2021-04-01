Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко высказался о выступлении Трусовой на ЧМ в Стокгольме

13:30
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу выступления своей подопечной Александры Трусовой на ЧМ в Стокгольме.

«Ее целеустремленность, ее желание что что-то нужно сделать именно на этой тренировке, что нельзя перенести работу на следующую — я был таким же в юности. У меня зашкаливал максимализм. Думал, что должен сделать максимум, убиться, разбиться... Меня в свое время Мишин сдерживал», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1333939_Jevgenij_Plushhenko_Jesli_by_Trusova_sdelala_jeshhe_odin_chetvernoj_ona_by_vyigrala_chempionat_mira

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...