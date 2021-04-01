Аналитик из США Вонг считает, что Трусова после перехода к Плющенко показала прогресс в катании и скольжении

Аналитик по фигурному катанию из Нью-Йорка Джеки Вонг в интервью «СЭ» рассказал об изменениях, которые произошли с российской фигуристкой, двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае прошлого года.

«Категорично судить не буду, — сказал Вонг. — Любому спортсмену требуется время, чтобы новая система коучинга начала работать и показала свои лучшие результаты. Но уже сейчас я могу отметить прогресс Трусовой в катании и скольжении, презентации программ. Здесь заслуга Плющенко очевидна. К тому же и в технике по некоторым прыжкам она стала стабильнее, чем была при Этери Тутберидзе. И прыжки она теперь исполняет с правильной техникой. Согласен, нет пока прямого результата, но все же нужно подождать.



Выиграть бронзу на своем первом ЧМ — вполне себе достижение, отличный результат. Трусовой есть чему радоваться по итогам этого сезона, но в то же время, думаю, она также извлечет важные уроки из этого чемпионата мира. Думаю, что ей было бы полезно делать меньше четверных в одной программе и катать ее чисто, как на чемпионате России. Это мое мнение — чистый прокат принесет ей куда больше дивидендов, чем слепая погоня за сверхсложностью. Но в конечном итоге это все зависит от того, как она себя чувствует, в какой она форме и с каким процентом успеха она делает эти прыжки на тренировках. Решать только ей и ее команде, и им лучше всего знать, каким путем можно привести Трусову к победе на Олимпиаде. Я так понимаю, это главная цель как для Трусовой, так и для Плющенко. А раз так, то не столь, наверное, и важно, что по пути к золоту Пекина Александра проиграет какие-то турниры Щербаковой».

26 марта Трусова заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Джеки Вонга — на сайте «СЭ»