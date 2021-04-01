Американский аналитик заявил, что Туктамышевой для попадания на Олимпиаду необходим четверной прыжок

Аналитик по фигурному катанию из Нью-Йорка Джеки Вонг в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой стать участницей зимних Олимпийских Игр 2022 года в Пекине.

«У нее есть абсолютно все шансы пройти отбор на Олимпиаду, — считает Вонг. — Сложность контента в женском одиночном делает результаты потенциально крайне неожиданными. Конечно же, с выходом во взрослые Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой в следующем сезоне сделать это будет еще сложнее. Конкуренция усиливается. Но по настрою Елизаветы видно, что она собирается бороться и просто так свое место не отдаст точно. Думаю, что Туктамышева будет сейчас плотно работать над тем, чтобы в следующем сезоне стабильно делать в произвольной программе четверной. У нее хорошая прыжковая техника, поэтому ей это под силу».

Также эксперт высказался о выступлении Туктамышевой на ЧМ-2021 в Стокгольме, где Елизавета завоевала «серебряную» медаль. До начала соревнований многие сомневались в перспективах Туктамышевой попасть в число призеров турнира.

«Туктамышева приехала на чемпионат мира в статусе человека, который и так вполне мог выиграть медаль. Она была в числе претендентов, поэтому ее попадание на подиум не было для меня неожиданностью. Конечно же, было приятно видеть ее успех. Здорово, что в этом спорте есть люди, которые могут выиграть медаль после шести лет отсутствия на чемпионатах мира», — добавил Джеки.

26 марта Туктамышева заняла второе место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Джеки Вонга — на сайте «СЭ»