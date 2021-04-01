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Плющенко вновь отреагировал на заявление о возвращении Трусовой к Тутберидзе: «Отберите уже телефон у Лайшева»

1 апреля 2021, 23:12
Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко повторно прокомментировал заявление руководителя «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что Александра Трусова вернется в группе Этери Тутберидзе.

«Аааа! Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро уже 2 апреля», — написал Плющенко в stories Instagram.

Лайшев ранее сделал заявление, что Трусова вернется к своему бывшему тренеру, и это не шутка.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. Под его руководством, 16-летняя фигуристка взяла бронзу чемпионата мира.

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