Плющенко вновь отреагировал на заявление о возвращении Трусовой к Тутберидзе: «Отберите уже телефон у Лайшева»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко повторно прокомментировал заявление руководителя «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что Александра Трусова вернется в группе Этери Тутберидзе.

«Аааа! Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро уже 2 апреля», — написал Плющенко в stories Instagram.

Лайшев ранее сделал заявление, что Трусова вернется к своему бывшему тренеру, и это не шутка.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. Под его руководством, 16-летняя фигуристка взяла бронзу чемпионата мира.