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Лайшев заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец спортсменки

12:28
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что инициатором возвращения фигуристки Александры Трусовой из академии «Ангелы Плющенко» исходит от отца спортсменки.

«Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с ее папой, Вячеславом Трусовым, он мастер спорта по самбо, у него было желание, чтобы она вернулась. Он любит нашу школу», — приводит ТАСС слова Лайшева.

1 апреля Лайшев заявил, что Трусова вернется в отделение фигурного катания «Хрустальный», которое входит в структуру центра образования «Самбо-70». В «Хрустальном» работает тренер Этери Тутберидзе, от которой Трусова ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11057457

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