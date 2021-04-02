Лайшев заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец спортсменки

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что инициатором возвращения фигуристки Александры Трусовой из академии «Ангелы Плющенко» исходит от отца спортсменки.

«Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с ее папой, Вячеславом Трусовым, он мастер спорта по самбо, у него было желание, чтобы она вернулась. Он любит нашу школу», — приводит ТАСС слова Лайшева.

1 апреля Лайшев заявил, что Трусова вернется в отделение фигурного катания «Хрустальный», которое входит в структуру центра образования «Самбо-70». В «Хрустальном» работает тренер Этери Тутберидзе, от которой Трусова ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года.