Плющенко рассказал о целях на будущее Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко после чемпионата мира в Стокгольме рассказал о целях Александры Трусовой на будущее.

«Наша задача сейчас — начинать готовить новые программы на следующий сезон. У нас будет новая короткая и новая произвольная. Идеи есть, мысли есть, музыка есть и не одна.



Конечно, то, что мы с Сашей поработали 7-8 месяцев — это очень мало. Нам нужно время, потому что она долгое время была в другой команде, где одна методика, а у нас в команде все совершенно по-другому. Но мне кажется, что Саша начала более-менее открываться и для публики и для прессы, — добавил специалист», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.