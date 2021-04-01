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Плющенко рассказал о целях на будущее Трусовой

13:49
Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко после чемпионата мира в Стокгольме рассказал о целях Александры Трусовой на будущее.

«Наша задача сейчас — начинать готовить новые программы на следующий сезон. У нас будет новая короткая и новая произвольная. Идеи есть, мысли есть, музыка есть и не одна.

Конечно, то, что мы с Сашей поработали 7-8 месяцев — это очень мало. Нам нужно время, потому что она долгое время была в другой команде, где одна методика, а у нас в команде все совершенно по-другому. Но мне кажется, что Саша начала более-менее открываться и для публики и для прессы, — добавил специалист», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1333939_Jevgenij_Plushhenko_Jesli_by_Trusova_sdelala_jeshhe_odin_chetvernoj_ona_by_vyigrala_chempionat_mira

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