Эксперт из США уверен, что изменения правил не смогут остановить технический прогресс в женском одиночном катании

Американский аналитик по фигурному катанию, ученый, журналист и блогер Джеки Вонг в интервью «СЭ» выразил мнение, что возможные изменения правил в женском одиночном катании не смогут остановить развитие технического потенциала фигуристок и доминирующее положение в этой дисциплине фигурного катания России.

«Я не удивлюсь, если на Олимпиаде в Пекине мы снова увидим русскую тройку, — считает Вонг. — Это вполне возможно, даже вероятно. А другим странам, чтобы догнать Россию, безусловно, придется серьезно усложняться, чтобы противостоять новым русским девушкам. Настала эпоха ультра-си, и ее не остановить какими-то запретами. Придется учить новые прыжки, а тренерам приспосабливаться к новым условиям».

Напомним, что на последнем чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме все три призовых места заняли российские девушки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Большинство россиянок владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверными прыжками. При этом ряд деятелей международного союза конькобежцев (ISU) планирует ограничить возможность исполнять сверхсложные прыжки на соревнованиях, а также повысить возрастной ценз до 17 лет.

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Джеки Вонга — на сайте «СЭ»