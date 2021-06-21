Плющенко рассказал, кто стал крестными родителями сына Арсения

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о крестных родителях его сына Арсения.

«Покрестили два дня назад Арсения, счастлив, что крестными родителями стали наши друзья. Друг детства и по жизни — наш прославленный чемпион — Антон Сихарулидзе и подруга нашей семьи — Наталья Якимчик!» — написал Плющенко в Instagram.

Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская крестили сына 19 июня. В честь этого пара устроила пышное торжество.

Арсений родился 25 сентября 2020 года при помощи суррогатной матери.