Плющенко рассказал, кто стал крестными родителями сына Арсения
20:01
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о крестных родителях его сына Арсения.
«Покрестили два дня назад Арсения, счастлив, что крестными родителями стали наши друзья. Друг детства и по жизни — наш прославленный чемпион — Антон Сихарулидзе и подруга нашей семьи — Наталья Якимчик!» — написал Плющенко в Instagram.
Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская крестили сына 19 июня. В честь этого пара устроила пышное торжество.
Арсений родился 25 сентября 2020 года при помощи суррогатной матери.
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