Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко рассказал, кто стал крестными родителями сына Арсения

20:01
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о крестных родителях его сына Арсения.

«Покрестили два дня назад Арсения, счастлив, что крестными родителями стали наши друзья. Друг детства и по жизни — наш прославленный чемпион — Антон Сихарулидзе и подруга нашей семьи — Наталья Якимчик!» — написал Плющенко в Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская крестили сына 19 июня. В честь этого пара устроила пышное торжество.

Арсений родился 25 сентября 2020 года при помощи суррогатной матери.

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Москвичей предупредили об урагане в выходные
Что сказала продюсер Егорова о последних минутах его жизни
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд