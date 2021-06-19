Плющенко и Рудковская крестили младшего сына Арсения

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская провели обряд крестин своего младшего сына Арсения.

В честь этого события пара устроила пышное торжество на территории своего особняка. Плющенко и Рудковская красиво украсили двор и заказали огромный торт.

В числе приглашенных гостей был известный певец, народный артист России Филипп Киркоров.

Напомним, Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.