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Плющенко и Рудковская крестили младшего сына Арсения

22:40
Яна Рудковская с сыном. Фото Instagram
Яна Рудковская с сыном. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская провели обряд крестин своего младшего сына Арсения.

В честь этого события пара устроила пышное торжество на территории своего особняка. Плющенко и Рудковская красиво украсили двор и заказали огромный торт.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

В числе приглашенных гостей был известный певец, народный артист России Филипп Киркоров.

Напомним, Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

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