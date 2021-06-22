Ягудин о сборной России на Евро-2020: «Можно было отправить наших фигуристок. Как минимум результат был бы тот же»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем Instagram раскритиковал сборную России из-за вылета из чемпионата Европы.

«Можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум результат был бы тот же...



А вы думали, что будет по-другому. Я — нет, но надежда умирает последней» — написал Ягудин.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.