Плющенко рассказал, что будет рад визиту Татьяны Тарасовой в свою академию фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что будет рад видеть тренера Татьяну Тарасову в своей академии «Ангелы Плющенко».

«Я прочитал о визите Татьяны Анатольевны в прессе. Для меня это был большой сюрприз, потому что меня никто не ставил в известность. Звонков и предложений приехать, к сожалению, не поступало. Я Татьяну Анатольевну очень давно жду и звал ее к нам на протяжении трех лет, но, к сожалению, пока она не приезжала.

Если все-таки Татьяна Тарасова придет, будет великолепно. Взгляд со стороны всегда приветствуется. Я к критике всегда отношусь относительно нормально, если эта критика справедлива«, — цитирует Плющенко ТАСС.

В июле Тарасова посетила тренировки группы Этери Тутберидзе, там она сообщила, что также хочет побывать в академии Плющенко.