Хореограф Бетина Попова продолжит работать с фигуристами Павлюченко и Ходыкиным

Хореограф и тренер Бетина Попова будет работать с призерами чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным.

Ранее их тренером был Сергей Доброскоков, который 28 июля сообщил о прекращении сотрудничества с Павлюченко и Ходыкиным.

Также с парой продолжит работать Сергей Росляков.

«Сергей Росляков с ребятами работает уже три года, для нас это не новость. И, конечно, я также продолжаю работать с Росляковым и ребятами соответственно», — цитирует Попову ТАСС.

Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020), двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).