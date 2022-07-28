Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:55

Хореограф Бетина Попова продолжит работать с фигуристами Павлюченко и Ходыкиным

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Хореограф и тренер Бетина Попова будет работать с призерами чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным.

Ранее их тренером был Сергей Доброскоков, который 28 июля сообщил о прекращении сотрудничества с Павлюченко и Ходыкиным.

Также с парой продолжит работать Сергей Росляков.

«Сергей Росляков с ребятами работает уже три года, для нас это не новость. И, конечно, я также продолжаю работать с Росляковым и ребятами соответственно», — цитирует Попову ТАСС.

Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020), двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).

Источник: https://tass.ru/sport/15334885
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко рассказал, что будет рад визиту Татьяны Тарасовой в свою академию фигурного катания

Музей фигурного катания откроется к концу 2022 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости