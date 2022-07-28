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Сегодня, 14:26

Павлюченко и Ходыкин прекратили сотрудничество с тренером Доброскоковым

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Тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков сообщил, что прекратил сотрудничество с Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. Пара готовится к новому сезону под руководством Сергея Рослякова.

«Сейчас Павлюченко и Ходыкин тренируются под руководством Сергея Сергеевича Рослякова», — приводит слова Доброскокова ТАСС.

Павлюченко и Ходыкин являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).

Источник: https://tass.ru/sport/15333263
Фигурное катание
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
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