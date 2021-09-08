Плющенко показал свою академию в Подмосковье
19:40
Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал видео, в котором показал свою академию, расположенную в Подмосковье рядом с домом, где он живет со своей семьей.
В ролике показано, как спортсмены тренируются на ледовой площадке, занимаются хореографией и отрабатывают сложные прыжки в двух залах под руководством тренеров и хореографов.
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