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Плющенко показал свою академию в Подмосковье

19:40
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал видео, в котором показал свою академию, расположенную в Подмосковье рядом с домом, где он живет со своей семьей.

В ролике показано, как спортсмены тренируются на ледовой площадке, занимаются хореографией и отрабатывают сложные прыжки в двух залах под руководством тренеров и хореографов.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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