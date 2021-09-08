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Бойкова и Козловский рассказали о совместной работе с Ксенией Столбовой

20:12
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Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на YouTube-канале «Радио «Зенит» высказались о работе в команде олимпийской чемпионки Ксении Столбовой.

«В первую очередь мы работали над программами. Ксения помогла мне в эмоциональной составляющей наших новых программ, объясняла многие жесты, показывала и говорила, какие позы будут более выгодны, потому что у Ксении прекрасное чувство позы, как мне кажется. Ее работа заключалась в хореографии и подаче нас как пары», — сказала Бойкова.

«Очень приятно перенимать опыт не только от тренера, но и от спортсмена. Я более чем уверен, что спортсмен и тренер воспринимают Олимпиаду абсолютно по-разному. Ксения имеет колоссальный опыт выступлений на тех турнирах, где нам предстоит выступить — я говорю конкретно про Олимпийские игры. Она не просто там выступала, а была на ведущих позициях», — добавил Козловский.

9 июня 2021 года стало известно, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова задействована в качестве тренера в подготовке фигуристов группы Тамары Москвиной и Артура Минчука на сборах в Сочи.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=mEipRASWkXo

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Виктория Кравченко все материалы автора

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