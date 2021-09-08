Степанова и Букин пропустят контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям

Появилось расписание контрольных прокатов сборной России в Челябинске и состав участников, сообщает сайт ФФКР.

1 сентября

12.00. Танцы Ритм-танец

13.25. Мужчины. Короткая программа

14.45. Пары. Короткая программа

15.50. Женщины. Короткая программа

12 сентября

12.00. Танцы. Произвольный танец

13.30. Мужчины. Произвольная программа

15.05. Пары. Произвольная программа

16.15. Женщины. Произвольная программа

Состав участников контрольных прокатов:

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы: Анжелика Абашкина — Павел Дрозд, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Пары: Карина Акопова — Никита Рахманин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов, а также спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и одиночник Даниил Самсонов не смогут принять участие в прокатах по медицинским показаниям.