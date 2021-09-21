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Плющенко показал, как его сын Александр вышел на лед со сломанной рукой в гипсе

09:18
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео, в котором показал, как его сын Александр катается на коньках со сломанной рукой в гипсе.

«Ну вот как-то так сейчас! Ладно бы на льду сломал, так не обидно было. Поиграл в футбол, на воротах постоял! Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками! Мужик!» — написал Плющенко в Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

19 сентября стало известно, что восьмилетний Александр сломал лучевую кость руки во время игры в футбол.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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