Плющенко показал, как его сын Александр вышел на лед со сломанной рукой в гипсе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео, в котором показал, как его сын Александр катается на коньках со сломанной рукой в гипсе.

«Ну вот как-то так сейчас! Ладно бы на льду сломал, так не обидно было. Поиграл в футбол, на воротах постоял! Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками! Мужик!» — написал Плющенко в Instagram.

19 сентября стало известно, что восьмилетний Александр сломал лучевую кость руки во время игры в футбол.