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Сын Плющенко Александр сломал руку на футболе

14:11
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Яна Рудковская. Фото Instagram
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Яна Рудковская. Фото Instagram
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Восьмилетний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) сломал лучевую кость руки во время игры в футбол.

«Говорила мне мама, аккуратно играй в футбол со взрослыми ребятами! Стоял на воротах, неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости!

Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра уже будут на базе!» — рассказал Гном Гномыч.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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