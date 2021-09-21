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Трусова выступит на этапе Кубка России в Сызрани

15:47
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Российская фигуристка Александра Трусова выступит на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает КТВ-ЛУЧ.

Также источник сообщил, что на соревнования не смогут приехать ранее заявленные Михаил Коляда и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Этап Кубка России в Сызрани состоится с 22 по 26 сентября 2021 года.

19 сентября Трусова победила на турнире U.S. International Classic в Норвуде. По сумме двух программ она набрала 216,80 балла.

Дополнительная информация:

https://ktv-ray.ru/novost/za-sutki-do-starta-v-syzrani-kubka-rossii-stalo-izvestno-o-priezde-esche-odnoy-mirovoy-zvezdy/89588

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Екатерина Савостина все материалы автора

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