Трусова выступит на этапе Кубка России в Сызрани
15:47
Российская фигуристка Александра Трусова выступит на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает КТВ-ЛУЧ.
Также источник сообщил, что на соревнования не смогут приехать ранее заявленные Михаил Коляда и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Этап Кубка России в Сызрани состоится с 22 по 26 сентября 2021 года.
19 сентября Трусова победила на турнире U.S. International Classic в Норвуде. По сумме двух программ она набрала 216,80 балла.
Дополнительная информация:
https://ktv-ray.ru/novost/za-sutki-do-starta-v-syzrani-kubka-rossii-stalo-izvestno-o-priezde-esche-odnoy-mirovoy-zvezdy/89588
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