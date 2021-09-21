Трусова выступит на этапе Кубка России в Сызрани

Российская фигуристка Александра Трусова выступит на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает КТВ-ЛУЧ.

Также источник сообщил, что на соревнования не смогут приехать ранее заявленные Михаил Коляда и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Этап Кубка России в Сызрани состоится с 22 по 26 сентября 2021 года.

19 сентября Трусова победила на турнире U.S. International Classic в Норвуде. По сумме двух программ она набрала 216,80 балла.