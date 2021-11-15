Плющенко показал фотографии с празднования своего дня рождения
Евгений Плющенко поделился фотографиями с празднования своего дня рождения
07:50
Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал новые фотографии. На снимках показано, как Плющенко отпраздновал свой день рождения. 3 ноября экс-фигуристу исполнилось 39 лет.
На снимках помимо Плющенко также присутствуют Яна Рудковская и Филипп Киркоров.
«Спасибо всем друзьям за поздравления и подарки, за этот веселый вечер воспоминаний! Любимой Яночке за красоту и креатив в нашем доме! Лиде Симоновой за потрясающий декор праздника! Было здорово, уютно и по-домашнему», — подписал фотографии Плющенко.
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