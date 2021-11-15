Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко показал фотографии с празднования своего дня рождения

Евгений Плющенко поделился фотографиями с празднования своего дня рождения
07:50
Теги:

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал новые фотографии. На снимках показано, как Плющенко отпраздновал свой день рождения. 3 ноября экс-фигуристу исполнилось 39 лет.

На снимках помимо Плющенко также присутствуют Яна Рудковская и Филипп Киркоров.

«Спасибо всем друзьям за поздравления и подарки, за этот веселый вечер воспоминаний! Любимой Яночке за красоту и креатив в нашем доме! Лиде Симоновой за потрясающий декор праздника! Было здорово, уютно и по-домашнему», — подписал фотографии Плющенко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол
Футбольный эксперт объяснил поражение России от Хорватии
1
0