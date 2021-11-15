«Токио, это было восхитительно». Галлямов выложил фото с победителями этапа «Гран-при» в Японии

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал совместное фото с победителями этапа «Гран-при» в Японии.

«Токио, это было восхитительно!» — написал Галлямов в Instagram.

На турнире в Японии пара набрала 227,28 балла за короткую и произвольную программы и заняла первое итоговое место.

Японец Шома Уно одержал победу в мужском одиночном катании. У женщин победила Каори Сакамото. В танцах на льду лучший результат показала еще одна российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.