Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Токио, это было восхитительно». Галлямов выложил фото с победителями этапа «Гран-при» в Японии

10:15
Теги:

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал совместное фото с победителями этапа «Гран-при» в Японии.

«Токио, это было восхитительно!» — написал Галлямов в Instagram.

Публикация от Aleksandr Galliamov (@a_gallyam)

На турнире в Японии пара набрала 227,28 балла за короткую и произвольную программы и заняла первое итоговое место.

Японец Шома Уно одержал победу в мужском одиночном катании. У женщин победила Каори Сакамото. В танцах на льду лучший результат показала еще одна российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Мурашко рассказал о разработке останавливающего развитие COVID-19 препарата
0