«Токио, это было восхитительно». Галлямов выложил фото с победителями этапа «Гран-при» в Японии
10:15
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал совместное фото с победителями этапа «Гран-при» в Японии.
«Токио, это было восхитительно!» — написал Галлямов в Instagram.
На турнире в Японии пара набрала 227,28 балла за короткую и произвольную программы и заняла первое итоговое место.
Японец Шома Уно одержал победу в мужском одиночном катании. У женщин победила Каори Сакамото. В танцах на льду лучший результат показала еще одна российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю