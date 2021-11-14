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Фигуристка Талалайкина не может оформить переход в сборную Италии

18:53
Мария Талалайкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мария Талалайкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Мария Талалайкина, выступавшая ранее на российских внутренних соревнованиях в прошедшее межсезонье, планировала оформить переход в сборную Италии. Талалайкина ранее тренировалась в Санкт-Петербурге у тренера Евгения Рукавицына.

Как стало известно «СЭ», Мария до сих пор не смогла урегулировать переход с Федерацией фигурного катания России и не имеет права выступать за Италию на международных стартах. На данный момент она покинула нашу страну и планирует тренироваться в Европе.

Отметим, что ранее тренеры Талалайкиной сообщали, что она не обсуждала с ними свой переход в другую сборную и прекращение дальнейшего сотрудничества. Также гендиректор ФФККР Александр Коган заявлял о том, что ФФККР не давала Марии разрешение на переход. С недавнего времени любой спортсмен, выступавший в последние два сезона на чемпионате или первенстве страны не имеет права менять спортивное гражданство без согласования с национальной федерацией.

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Рустам Имамов все материалы автора
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