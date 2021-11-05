Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram картинку на тему возраста спортсменов.

Ранее такая же картинка появилась в сториз команды Этери Тутберидзе с надписью: «Уважать возраст нужно обязательно. И уступать в общественном транспорте».

Предположительно, так в команде Тутберидзе отреагировали на предложение двукратного призера Олимпийских игр в танцах на льду Александра Жулина добавлять баллы российской фигуристке Елизавете Туктамышевой за то, что она старше своих соперниц из группы Тутберидзе.

«Уважайте легенд! Когда ими станете — смысл поймете!» — написал Плющенко в Instagram.

Недавно 24-летняя Туктамышева стала серебряной призеркой на «Гран-при» в Канаде. Золото у Камилы Валиевой, замкнула тройку призерок Алена Косторная.

Видео проката Туктамышевой на «Гран-при» Skate Canada.