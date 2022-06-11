Рудковская: «Муж говорит, что физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду. Она еще будет удивлять»

Плющенко и Рудковская считают, что физические данные Александры Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сравнила физические данные фигуристки Александры Трусовой и футболиста Криштиану Роналду.

«Мой муж говорит, что физуха у Саши лучше, чем у Криштиану Роналду. Это еще ничего. Я думала, что она пробежать может стометровку или пятисотметровку. Я в Саше вообще не сомневаюсь! Она невероятно многогранная спортсменка. Я вас уверяю, она еще будет удивлять», — приводит Sport24 слова Рудковской.

8 июня 17-летняя Трусова выступила на ледовом шоу Плющенко в Рязани. На следующий день утром спортсменка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину на Неделе легкой атлетики в Москве, после чего вечером выступила на столичном шоу Плющенко.

В завершившемся футбольном сезоне-2021/22 37-летний Роналду забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед».