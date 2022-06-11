Букин и Степанова продолжают искать музыку к новому ритм-танцу

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что они продолжают искать музыку к новому ритм-танцу.

«Ритмический танец еще не готов, ищем музыку. Поменялось много правил, ищем, что можно добавить, как можно изменить программу. Мы привыкли что есть обязательный танец, сейчас его нет, есть хореодорожка, будем смотреть, будем ставить», — приводит слова Букина ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение исключить обязательную дорожку шагов с сезона-2022/23.

Степанова и Букин — двукратные чемпионы России. На Олимпиаде в Пекине танцевальный дуэт занял шестое место.