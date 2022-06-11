Туктамышева рассказала, сильно ли переживала из-за непопадания на Олимпиаду-2022

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, сильно ли переживала, что не поехала на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Нет, не сильно, — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньяках России (ФФККР). — После чемпионата России я в принципе понимала, что шансов у меня, скорее всего, нет. Девочки отобрались на Олимпиаду как положено, потому что очевидно были сильней. Шербакова чемпионка мира, Трусова с пятью четверными, Валиева как паровоз шла весь сезон».

По словам фигуристки, у нее не было чувства обиды.

«На кого обижаться? Если бы я твердо входила в тройку, и на отборочном старте все пошло прахом, тогда можно было бы переживать. А в данном случае то, что случилось, было правильно, все по справедливости. На чемпионате России я была седьмой. Олимпиада все показала, Щербакова стала олимпийской чемпионкой, хотя там расклад получился совершенно иной, чем все себе представляли», — сказала она.

25-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.