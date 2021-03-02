Плющенко: «Хочу стать тренером номер один»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, к чему стремится.

«Я очень целеустремленный. Вот даже сейчас, вроде у меня все есть, но осесть и ничего не делать? — это не про меня. Я очень люблю мечтать и мечтаю о разном.

Ну и, конечно, хочу, чтобы не только мои дети, но и мои спортсмены были только номером один. Я хочу сделать свою школу фигурного катания лучшей в стране, и мы прилагаем к этому много усилий. Так что будем работать.



А как тренеру до того, чтобы войти в историю, мне еще далеко. Но да, сейчас это моя цель. Я хочу стать тренером номер один, вот хотя бы тут хочу стать первым", — цитирует Плющенко Olympic Channel.

С 26 февраля по 2 марта в Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию. В турнире выступает фигуристка, которая тренируется в академии Плющенко — Алена Косторная.