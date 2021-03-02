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Плющенко: «Хочу стать тренером номер один»

13:38
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, к чему стремится.

«Я очень целеустремленный. Вот даже сейчас, вроде у меня все есть, но осесть и ничего не делать? — это не про меня. Я очень люблю мечтать и мечтаю о разном.

Ну и, конечно, хочу, чтобы не только мои дети, но и мои спортсмены были только номером один. Я хочу сделать свою школу фигурного катания лучшей в стране, и мы прилагаем к этому много усилий. Так что будем работать.

А как тренеру до того, чтобы войти в историю, мне еще далеко. Но да, сейчас это моя цель. Я хочу стать тренером номер один, вот хотя бы тут хочу стать первым", — цитирует Плющенко Olympic Channel.

С 26 февраля по 2 марта в Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию. В турнире выступает фигуристка, которая тренируется в академии Плющенко — Алена Косторная.

Дополнительная информация:

https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1

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