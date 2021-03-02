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Авербух рассказал, останется ли Загитова ведущей шоу «Ледниковый период»

10:57
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова.
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова.
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Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, останется ли чемпионка Алина Загитова в «Ледниковом периоде». Фигуристка вместе с Алексеем Ягудиным были ведущими шоу на Первом канале.

«Алине потребовалось какое-то время — чтобы почувствовать себя спокойно перед камерой, понять, как себя естественно вести, научиться работе с телесуфлером, со сценарием. Но ее все поддерживали — и главное, она сама стремилась научиться, ей было интересно. Они с Алексеем Ягудиным будут вести и предстоящее шоу в «Мегаспорте». Будет ли она вести «Ледниковый период» в дальнейшем? Это решаю не я, а руководство Первого канала», — цитирует Авербуха «Советский спорт».

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осень 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/figure/articles/2:976118

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