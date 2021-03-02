Плющенко рассказал о целях для Трусовой и Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о фигуристках своей группы Алене Косторной и Александре Трусовой.

«Моя цель для Алены Косторной и Саши Трусовой — Олимпийские игры. Для любого спортсмена это главный старт в его жизни, и для меня это было точно так же. И, разумеется, я хочу привести их к этим высоким результатам, к подиуму, к Играм. Это правда, что они очень сильные фигуристки. И иногда мне даже приходится придерживать их на тренировках. Им хочется много тренироваться, прыгать по 200 прыжков за одну сессию. Но это не всегда хорошая идея, это создает риски для их здоровья», — цитирует Плющенко Olympic Channel.

С 26 февраля по 2 марта в Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию. В турнире выступает Алена Косторная.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в 2022 году (с 4 по 20 февраля).