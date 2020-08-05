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Плющенко будет решать вопрос с переходом Косторной через Минспорта

13:52
Алена Косторная. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгений Плющенко рассчитывает, что Алене Косторной разрешат сменить клуб вне рамок трансферного окна в порядке исключения. Если это не произойдет, фигуристка все равно будет тренироваться в его академии.

— Алена приступила к тренировочному процессу. Она катается с Сергеем Розановым. Параллельно мы готовим документы. Несмотря на то что трансферное окно закрыто, мы рассчитываем осуществить переход, — цитирует Плющенко РБК. — Я хочу переговорить с Министерством спорта, с министром спорта, чтобы Алене разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Все-таки Алена — чемпионка Европы.

На официальных соревнованиях она может кататься за предыдущий клуб, а тренироваться — у меня. Никаких препятствий к этому у меня нет.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f2a7f799a7947303bd769a6

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