Певец Сергей Лазарев выступит на турнире по фигурному катанию

Российский певец Сергей Лазарев выступит на Финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию, который пройдет 23 апреля на малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

«Концерты на спортивных мероприятиях всегда особенные, на них совершенно другая атмосфера, — цитирует РИА «Новости» Лазарева. — Ты ощущаешь свою ответственность за настрой спортсменов и зрителей, чувствуешь, что можешь своей музыкой повлиять на результат — это очень вдохновляет. Сейчас же я буду выступать не просто перед спортсменами, а перед детьми, подростками, юношами и девушками, которые занимаются одним из самых эстетичных видов спорта. Я желаю им показать красивые выступления и получить от процесса настоящее удовольствие».

Кубок Московского спорта по фигурному катанию — командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. В финале турнира примут участие команды из 19 спортивных школ города, показавших лучшие результаты на предыдущих этапах, а также победители регулярных этапов, чьи школы не прошли в финал.

По результатам турнира организаторы планируют создание первой детской сборной Москвы по фигурному катанию с перспективой подготовки к выступлению на Олимпийских играх 2030 года.