Валиева рассказала, как справляется с неудачами в спорте

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как отреагировала на четвертое место на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Конечно расстроилась. На данный момент, чтобы показать такое катание, мне нужно выложиться на сто пятьдесят процентов. К сожалению, этот труд не всегда замечают. Но, опять-таки, поплакала, пострадала, отдохнула — и пошла работать дальше, чтобы в следующий раз выступить лучше», — приводит слова Валиевой WomanHit.

17-летняя спортсменка в Казани по сумме двух программ набрала 213,59 балла. Победительницей стала Софья Муравьева (228,81). Валиева выиграла шестой этап «Гран-при России», который проходил в Москве (226,22 балла).

На чемпионате России-2024 фигуристка заняла третье место (237,99). Первой стала Аделия Петросян (246,53).