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9 марта, 10:00

Песков назвал неполноценными соревнования по фигурному катанию без россиян

Артем Бухаев
Корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» высказался о ситуации с отстранением российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

«В фигурном катании мы занимаем лидирующие места по большинству дисциплин. Везде кроме, наверное, мужчин. Там они не обеднели, мы должны быть объективны. Нашим мужчинам еще надо работать. А во всех остальных дисциплинах мы лидеры. Если лидеры выбыли из процесса, соревнования перестают быть полноценными», — сказал Песков «СЭ».

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года.

Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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