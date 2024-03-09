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9 марта, 00:00

Песков считает, что Валиевой надо продолжать защищать свои права

Артем Бухаев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» высказался о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Ей надо продолжать защищать свои права. Знаю, что подана апелляция», — сказал Песков «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Камила Валиева. Валиеву исключили из списков сборной России. Что это значит?

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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