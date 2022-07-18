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Сегодня, 15:41

Опубликовано подтверждение брака Тутберидзе и ее бывшего партнера по шоу в США

Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вышла замуж за партнера по шоу Николая Аптера в 1995 году. Это следует из сертификата о браке в архиве округа Кларк (Невада).

Там же указано, что Тутберидзе и Аптер не стали менять фамилии.

Этери и Николай расписались в Лас-Вегасе. Этим летом стало известно, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин весной также поженились в Лас-Вегасе.

Тутберидзе выступала вместе с Аптером в шоу в США в 90-х около четырех лет. Позднее Николай остался тренировать в США, а Этери переехала в Россию.

Источник: clerk.clarkcountynv.gov/AcclaimWeb/Search/OpenMarriageDocumentAvailable?transactionItemId=6548344
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