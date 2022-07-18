Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:59

Бывший президент ISU Оттавио Чинкванта умер в возрасте 83 лет

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший президент Международного союза конькобежцев (ISU) итальянец Оттавио Чинкванта умер в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На 84-м году жизни после тяжелой болезни скончался Оттавио Чинкванта — деятель итальянского и международного спортивного движения. На протяжении 20 лет Оттавио Чинкванта возглавлял Международный союз конькобежцев (ISU)», — говорится в заявлении ФФККР.

Чинкванта возглавлял ISU c 1994 по 2016 год. Ранее он занимал пост вице-президента союза. С 1984 по 1988 год занимал пост вицеп-президента Итальянской федерации ледовых видов спорта. С 1996 года Чинкванта являлся членом Международного олимпийского комитета (МОК), также работал в координационных комиссиях двух Олимпиад (2010, 2014).

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/skonchalsya-ottavio-chinkvanta-v-nedavnem-proshlom-prezident-isu
0
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опубликовано подтверждение брака Тутберидзе и ее бывшего партнера по шоу в США

Мария Бутырская оценила вклад Этери Тутберидзе в развитие фигурного катания
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости