Бывший президент ISU Оттавио Чинкванта умер в возрасте 83 лет

Бывший президент Международного союза конькобежцев (ISU) итальянец Оттавио Чинкванта умер в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На 84-м году жизни после тяжелой болезни скончался Оттавио Чинкванта — деятель итальянского и международного спортивного движения. На протяжении 20 лет Оттавио Чинкванта возглавлял Международный союз конькобежцев (ISU)», — говорится в заявлении ФФККР.

Чинкванта возглавлял ISU c 1994 по 2016 год. Ранее он занимал пост вице-президента союза. С 1984 по 1988 год занимал пост вицеп-президента Итальянской федерации ледовых видов спорта. С 1996 года Чинкванта являлся членом Международного олимпийского комитета (МОК), также работал в координационных комиссиях двух Олимпиад (2010, 2014).