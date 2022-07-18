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Сегодня, 15:28

Тарасова призвала помочь оставшемуся без дома Протопопову

Галина Глазко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась с просьбой помочь двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Протопопову, который остался без жилья в Швейцарии. По ее словам, дом известного в прошлом фигуриста сейчас ремонтируется, а всех жильцов попросили выселиться. Сейчас он проживает у знакомых за деньги, но его пенсии хватает только на еду и оплату квартиры.

«Всем, кто в состоянии помочь, стоит включиться, в том числе и нашей федерации. Хотя что можно сделать в Швейцарии? Снять другую квартиру или помочь материально? Всем можно сделать что-то понемногу, я говорю только об этом. Олег Алексеевич является великим человеком», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Также тренер надеется, что с помощью общественности получится решить непростую проблему.

Протопопову сейчас 90 лет. В Швейцарии он проживает с 1979 года. Несколько лет назад скончалась его супруга и партнерша Людмила Белоусова.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220718/protopopov-1803222198.html
Татьяна Тарасова
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