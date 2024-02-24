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24 февраля, 15:42

Олимпийский комитет России поздравил Тутберидзе с 50-летием

Алина Савинова
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Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал поздравление в честь дня рождения заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет.

«Олимпийский комитет России желает Этери Георгиевне крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых побед и успехов», — сказано в сообщении ОКР.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанников — чемпионы и призеры Олимпийских Игр, чемпионатов России, мира и Европы.

Ранее тренера с юбилеем поздравила ее ученица Камила Валиева. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, и пожелал ей реализовывать все творческие и профессиональные замыслы.

Источник: https://t.me/olympic_russia/13483
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
ОКР
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