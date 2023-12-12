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Сегодня, 11:45

Ягудин: «Я буду участвовать в турнире шоу-программ, 100 процентов»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Я могу все. Если не верите, спросите у Татьяны Анатольевны Тарасовой. Буду ли принимать участие в «Русском вызове»? Сто процентов да. Мне же нужно снова зарабатывать, то на колено ушло. Много ли осталось? Да, но может выпасть что-нибудь другое после второго турнира», — сказал Ягудин.

5 октября фигурист перенес операцию на левом колене, а 12-го числа — на правом.

43-летний Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002), трехкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002). Также он дважды побеждал в финалах «Гран-при» по фигурному катанию.

Алексей Ягудин
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